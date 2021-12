Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Nach einem schweren räuberischen Diebstahl am Montag in Ulm befindet sich ein 30-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei zufolge stellte ein 59-Jähriger sein E-Bike vor einem Geschäft am Münsterplatz ab. Der 30-jährige Tatverdächtige soll zunächst versucht haben, das Rad zu stehlen. Er stieg auf und fuhr weg. Das bemerkte der 59-Jährige und verfolgte ihn. Ihm gelang es den 30-Jährigen nach wenigen Metern einzuholen und zu stoppen. Durch den lautstarken Geschehensablauf wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam und eilten zu Hilfe. Der 30-Jährige soll hier ein Messer gezückt und die umstehenden Personen bedroht haben. Auch die mittlerweile eingetroffenen Polizisten soll er mit dem vorgehaltenen Messer bedroht haben. Unter Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes, gelang es den Polizisten dem 30-Jährigen das Messer abzunehmen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann. Die zuständige Richterin am Amtsgericht Ulm erließ einen Haftbefahl. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die den Geschehensablauf beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

