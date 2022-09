Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: grauer PKW beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (01. September 2022) im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es an der Normannstraße in Emmerich zu einer Beschädigung eines grauen VW Golfs und einer anschließenden Unfallflucht. Der Fahrzeughalter aus Emmerich, hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des dort ansässigen Supermarktes abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die hintere Türe der Beifahrerseite sowie der darunter befindliche Schweller zerkratzt und im unteren Bereich eingedellt waren. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

