Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Vodafone Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 17:30 Uhr, gelang es Kräften der Kriminalpolizei in der Maudacher Straße zwei falsche Vodafone Mitarbeiter vorläufig festzunehmen. Die zwei 27- und 36-jährigen Männer suchten einen 80-Jährigen seit Ende August immer wieder auf, setzten ihn unter Druck und versuchten ihn um seine finanziellen Ersparnisse zu bringen. Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter einer Firma oder gar als Amtsperson ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen.

Tipps der Polizei

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. Mehr dazu finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell