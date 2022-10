Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden auf der Schützenstraße/Bismarckstraße

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Donnerstagabend auf der Ecke Schützenstraße/Bismarckstraße passiert ist. Eine 59 Jahre alte Frau fuhr mit einem VW Tiguan auf der Schützenstraße in Richtung Bismarckstraße. An der Einmündung auf die Teggingerstraße bog die 59-Jährige bei Grün zeigender Ampel nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Bismarckstraße entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 34-Jährigen, der bei ebenfalls grüner Ampel nach rechts auf die Teggingerstraße einbog. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Schaden am VW Tiguan schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro, den Schaden am Skoda auf rund 8.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

