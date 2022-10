Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin bei Sturz verletzt

Konstanz (ots)

Eine Rollerfahrerin hat bei einem Unfall auf der Konzilstraße am Donnerstagnachmittag Verletzungen erlitten. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem Roller auf der Konzilstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Einmündung zur Gymnasiumsgasse bremsten die vor ihr fahrenden Autos ab. Die 49-Jährige bremste ebenfalls, stürzte dabei und prallte mit ihrem Roller gegen einen bereits vor ihr haltenden Fiat Panda. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

