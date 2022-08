POL-HAM: Erneuter Einbruch in Playmobil-Ausstellung des Maximilianparks

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am 6. August, um 21.15 Uhr, auf der Kreuzung Wittekindstraße / Jansenstraße / Am Lausbach wurden zwei Personen leicht verletzt, ein Hund starb. Der Fahrer eines Mercedes fuhr über die Wittekindstraße, in Richtung Westen. Trotz roter Ampel fuhr er in die Kreuzung ein. Infolgedessen kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Opel. Der 23-Jährige ...

mehr