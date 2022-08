Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag gegen 13.45 Uhr wurde eine 69-jährige Bielefelderin bei einer Kollision mit einem Pkw leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr die Radfahrerin zusammen mit ihrem Mann den Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Asemissen. An der Einmündung der Dorfstraße wollten sie diese vorfahrtberechtigt überqueren. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 27-jähriger, ebenfalls aus Bielefeld stammender Mann, mit seinem Pkw Hyundai die Dorfstraße und wollte auf die Hauptstraße abbiegen. Er beobachtete nur den aus Richtung Asemissen kommenden Verkehr und übersah die beiden von rechts kommenden Radfahrer. Die 69-jährige Frau, die einen Fahrradhelm trug, konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen den Pkw. Sie wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss zu Boden. Dabei zog sie sich Prellungen und Schürfwunden zu. Am Pkw und am Pedelec entstanden Sachschäden.

