Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter Drogeneinwirkung

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 08.06.22, gegen 03:30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Montabaur in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen ein Pkw BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 40jährige Fahrzeugführer wies bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit Anzeichen für aktuellen Drogenkonsum auf. Ihm wurde ein freiwilliger Drogentest angeboten, dieser verlief positiv auf Amphetamin. Als dem Fahrzeugführer das Testergebnis und die Folgemaßnahmen erläutert wurden, versuchte dieser zu Fuß zu flüchten und sich zu verstecken. Er konnte jedoch schnell aufgefunden und festgenommen werden. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

