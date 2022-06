POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person -Ergänzung zur Presseerstmeldung vom 07.06.2022, 21:54 Uhr

Diez (ots) - Am Pfingstmontag (06.06.22) wurden der Polizei Diez zwei Diebstähle von Grabschmuck auf dem Neuen Friedhof Diez in der Schöne-Aussicht-Straße angezeigt. In einem Fall wurde ein Grab-Kreuz und des Weiteren ein bronzenes Grab-Buch entwendet. Der Tatzeitraum könnte bis zu einer Woche zurückliegen. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der PI Diez telefonisch oder auch gerne per ...

