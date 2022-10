Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B34, Lkr. Konstanz) Unfall an der Auffahrt der B34 auf die B33 - drei leicht verletzte Personen

Radolfzell, B34 (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich an der Kreuzung zur Auffahrt von der Bundesstraße 34 auf die Bundesstraße 33 zwischen Radolfzell und Stahringen ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 23-jährige VW Passat-Fahrerin bog, auf der B 34 von Radolfzell kommend, nach links auf die Auffahrt zur B 34 in Richtung Konstanz ab. Dabei kollidierte die junge Frau mit einem entgegenkommenden VW Beetle eines 31-Jährigen, der auf der B 34 von Stahringen in Richtung Radolfzell unterwegs war. Sowohl die Fahrerin des Passats, als auch die 31 und 15 Jahre jungen Mitfahrer des Beetles erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Nach Untersuchung durch den Rettungsdienst war eine Aufnahme in einem Krankenhaus nicht erforderlich. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschleppdienste. Die Feuerwehr Radolfzell unterstützte mit fünf Mann bei der Unfallaufnahme, während der verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich waren. Anschließend reinigte die Straßenmeisterei die verschmutzte Fahrbahn.

