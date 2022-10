Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, LKr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen

Singen (ots)

Verletzungen davon getragen haben zwei Radfahrer, die am Donnerstagmorgen auf der Schaffhauser Straße zusammengestoßen sind. Ein 35-jähriger Radler war auf der Schaffhauser Straße in Richtung Gottmadingen unterwegs. Dabei benutzte er den linksseitigen Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 60 stieß der 35-Jährige mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 60 Jahre alten Radfahrer zusammen. Beide Männer stürzten und verletzten sich. Der jüngere der beiden, der keinen Helm trug, erlitt Verletzungen am Kopf und musste stationär in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige, der einen Helm trug, konnte nach der Untersuchung in einer Klinik wieder entlassen werden. Ob an den Rädern ein Schaden entstand, ist nicht bekannt.

