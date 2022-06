Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von einer Baustelle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

23. Juni 2022 | Kreis Stormarn - 16./17.06.2022 - Elmenhorst OT Fischbek

Die Polizeistation in Bargteheide führt Ermittlungen nach einem Diebstahl von acht Kunststofffenstern von einer Baustelle in der Straße Wiesengrund in Elmenhorst.

Im Zeitraum vom 16.06.2022, 19.00 Uhr bis zum 17.06.2022, 07.00 Uhr wurden die Fenster, in einer Größe von 120cm x 155 cm, vom Baustellengelände entwendet.

Aufgrund der Größe und der Anzahl der Fenster wurde vermutlich ein Fahrzeug für den Abtransport benutzt.

Die ermittelnden Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Verbleib der Kunststofffenster oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04532/7071-0.

