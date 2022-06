Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gerüchte über einen möglichen Amoklauf an einer Schule

Ratzeburg (ots)

22. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.06.2022 - Wentorf bei Hamburg

In der Wentorfer Gemeinschaftsschule, Achtern Höben, wurde heute Nachmittag (22.06.2022) eine Schmiererei in einem Sanitärbereich der Schule festgestellt. Mit dieser Schmiererei wurde eine Amoktat für den morgigen 23.06.2022 angekündigt.

Die Polizei wurde durch die Schulleitung informiert und hat in dieser Angelegenheit die Ermittlungen aufgenommen. Konkrete, weitere Anhaltspunkte für eine bevorstehende Gefahr liegen der Polizei nicht vor.

In direkter Absprache mit der Schulleitung findet der Schulbetrieb morgen normal statt. Es ist den Eltern jedoch freigestellt, ob ihre Kinder am morgigen Tag am Schulunterricht teilnehmen. Die Polizei wird den Schulbetrieb durch Präsens- und Einlasskontrollen begleiten, um so zur allgemeinen Sicherheit beizutragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell