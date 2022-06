POL-RZ: Trunkenheitsfahrt mit 2,75 Promille

Ratzeburg (ots) - 20. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13./14.06.2022 - Börnsen In der Nacht von Montag (13.06.2022) auf Dienstag (14.06.2022) wurde in Börnsen in der Straße "Zwischen den Kreiseln" von einem Grundstück eine ca. 2,50 Meter große Palme entwendet. Die Pflanze, in einem anthrazitfarbenen Steinkübel, mit einem Stammdurchmesser von ca. 20 cm stand an der Zufahrt zu einem Firmengelände. In der Zeit ...

