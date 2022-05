Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Hausflur erfolgreich

Düren (ots)

Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Montag in der Zeit von 03:00 Uhr bis 11:00 Uhr unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus.

Als die 45-jährige Bewohnerin des Hauses im Schafweg am Montagmorgen gegen 11:00 Uhr ihr Mobiltelefon vermisste, wurde ihr klar, dass ein Einbrecher sein Unwesen getrieben haben musste. Das Handy hatte sie in der Nacht in den Hausflur gelegt, ebenso wie ihre Handtasche. Am Morgen musste sie feststellen, dass beides nicht mehr vorhanden war, zudem fehlte auch ein Saugroboter, der im Hausflur aufbewahrt wurde. Der Einbrecher öffnete auf unbekannte Weise die Haustür, kam so in den Hausflur und gelangte dort an seine Tatbeute.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

