Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Raub am helllichten Tag

Jülich (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Parkplatz einer Sparkassenfiliale in Jülich zu einem schweren Raub. Unter Einsatz einer chemischen Substanz erbeuteten zwei unbekannte Tatverdächtige einen fünfstelligen Geldbetrag.

Der 24-jährige Geschädigte aus Düren befuhr gegen 16:30 Uhr mit einem Pkw des Herstellers Kia den Parkplatz der Sparkasse in der Bahnhofstraße. Er wollte eine Einzahlung für ein Jülicher Autohaus vornehmen und führte deshalb eine große Summe Bargeld mit sich. Als der 24-Jährige sein Fahrzeug geparkt hatte, riss plötzlich eine männliche Person die Beifahrertür auf und sprühte ihm eine chemische Substanz in das Gesicht. Eine weitere unbekannte Person nahm dann die Geldtasche an sich. Anschließend flüchteten beide Täter. Der Mann aus Düren erlitt durch die Substanz leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Einer der beiden unbekannten Täter trug helle Oberbekleidung, der andere war dunkel gekleidet. Beide Täter waren bei der Tatausführung maskiert.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell