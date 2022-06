Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Welcher Garten ziert sich mit der Palme?

Ratzeburg (ots)

20. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13./14.06.2022 - Börnsen

In der Nacht von Montag (13.06.2022) auf Dienstag (14.06.2022) wurde in Börnsen in der Straße "Zwischen den Kreiseln" von einem Grundstück eine ca. 2,50 Meter große Palme entwendet.

Die Pflanze, in einem anthrazitfarbenen Steinkübel, mit einem Stammdurchmesser von ca. 20 cm stand an der Zufahrt zu einem Firmengelände. In der Zeit von 19.30 Uhr bis 08.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Palme vom eigentlichen Standort über einen Gehweg bis zu einer Parkbucht geschliffen, so dass der Pflanzkübel zu Bruch gegangen sein muss, da vereinzelte Bruchteile noch aufgefunden werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass die Palme mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Die Polizei in Geesthacht hat die Ermittlungen dazu übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

