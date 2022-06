POL-RZ: Nachtrag zur Straftatenandrohung an einer Berufsschule

Ratzeburg (ots) - 21. Juni 2022 | Kreis Stormarn - 21.06.2022 - Glinde Heute Morgen (21.06.2022) beendeten eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Glinde eine Trunkenheitsfahrt. Den Beamten fiel gegen 00.20 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt ein unsicher geführter, teilweise in Schlangenlinien fahrender Mazda in der Gutenbergstraße in Glinde auf. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeugführers und der ...

mehr