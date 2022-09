Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Wendemanöver leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Hohenlimburger Straße übersah eine Autofahrerin am Dienstag (05.09.2022) eine Frau, die mit dem Rad fuhr. Gegen 20 Uhr wollte die 23-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Fahrbahn wenden. Dabei erfasste die Hagenerin, die Radfahrerin, die in Richtung Zur Hühnenpforte unterwegs war. Durch das Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 49-Jährige auf die die Straße fiel und sich leicht verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. (arn)

