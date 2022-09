Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wird nach Randale in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 34-Jähriger wiederholt vor der Polizeiwache in der Innenstadt herumpöbelte und grundlos klingelte, erhielt der augenscheinlich alkoholisierte Mann einen Platzverweis. In der Grabenstraße traf er Dienstag (06.09.2022) um 02.30 Uhr auf zwei Frauen. Er fragte die beiden immer wieder aufdringlich nach Zigaretten, die er jedoch nicht bekam, packte sie an den Armen und schrie die Frauen lautstark an. Ein 41-Jähriger ging schließlich dazwischen und forderte den Hagener mehrfach auf zu gehen. Es entstand ein Gerangel zwischen den Männern. Der 34-Jährige habe mehrfach versucht den 41-Jährigen mit dem Kopf zu stoßen. Bei der Auseinandersetzung wurde die Kleidung des couragierten Helfers beschädigt. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Randalierer im weiteren Verlauf zur Verhinderung von weiteren Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten, zur emotionalen Beruhigung sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Auch im Streifenwagen beruhigte sich der Hagener nicht. Er schrie so stark, dass er dabei spuckte. Die Durchführung eines Atemalkoholtests mit ihm war aufgrund der Gesamtumstände nicht möglich. Der 41-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell