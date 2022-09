Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt auf E-Roller in Helfe

Hagen-Helfe (ots)

Am Dienstag, 06.09.2022, Fuhr eine Streifenwagenbesatzung im Nachtdienst durch Helfe. Es war 4:00 Uhr, als die Beamten einen Mann auf einem E-Roller (Elektrokleinstfahrzeug) sahen. Er fuhr über die Fußgängerbrücke an der Helfer Straße Ecke Louise-Schröder-Straße. Da er kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug montiert hatte, hielten sie ihn an. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten sofort Alkoholgeruch in der Umgebungsluft. Ein Test zeigte an, dass der 28-Jährige mit 0,7 Promille betrunken war. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache, wo ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde und legten eine Anzeige vor. Der Hagener muss jetzt mit einer empfindlichen Strafe rechnen. (hir)

