Polizei Hagen

POL-HA: SEK-Einsatz in Haspe - Mann festgenommen

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagabend, 05.09.2022, erschien eine Frau auf der Polizeiwache Haspe. Dort zeigte sie einen Fall häuslicher Gewalt an. Im Laufe des Tages sei es zu einem Streit mit ihrem Lebenspartner in einer Wohnung in Haspe gekommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann Zugriff auf eine Schusswaffe hatte und er Straftaten zum Nachteil einer weiteren Person ankündigte. Daraufhin umstellten Einsatzkräfte der Hagener Polizei die Einsatzörtlichkeit. Ein Spezialeinsatzkommando aus Dortmund war ebenfalls eingesetzt. Die Beamten des SEK konnten den Hagener im Rahmen eines Zugriffs um 23:15 Uhr vorläufig festnehmen. Verletzt wurde niemand. Die Hagener Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an. Der Fall wurde noch in der Nacht an die Kriminalpolizei übergeben. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell