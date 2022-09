Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer fährt nach Überholvorgang auf BMW auf

Hagen-Lennetal (ots)

Auf der Verbandstraße fuhr ein Motorradfahrer am Montag (05.09.2022) gegen 16.30 Uhr auf einen BMW auf. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 24-Jährige mit seiner Suzuki in Fahrtrichtung Schwerter Straße unterwegs. Er überholte ungefähr 500 Meter von der Villigster Straße entfernt ein anderes Auto und ordnete sich nach dem Vorgang hinter den BMW eines 57-Jährigen ein. Der Hagener erkannte jedoch zu spät, dass der Autofahrer bremste, um nach links abzubiegen. Der 24-Jährige fuhr auf das Heck des Autos auf und stürzte auf die Straße. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. (arn)

