Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird von Ex-Freund auf den Hinterkopf geschlagen

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (06.09.2022) gegen 2.30 Uhr kam eine Hagenerin mit einer Platzwunde am Hinterkopf zur Polizeiwache Innenstadt und beabsichtigte eine gefährliche Körperverletzung anzuzeigen. Die Polizisten verständigten umgehend einen Rettungswagen. Die Frau gab an, dass sie vor ihrem Wohnhaus gestanden habe, als ihr 24-jähriger Ex-Freund aus einem Taxi stieg. Da sie jedoch nicht mit ihm reden wollte, sei sie weggegangen. Der Hagener habe sie am Arm gepackt, zu sich gezogen, angeschrien und ihr im weiteren Verlauf mit einem Gegenstand gegen den Hinterkopf geschlagen. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Bereits am Vortag kam es zu einer häuslichen Gewalt zwischen dem Ex-Paar. Der 24-Jährige hatte durch Polizisten ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung der Hagenerin erhalten. Die verletzte Hagenerin wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (arn)

