POL-NE: Motorradfahrer in Grevenbroich und Jüchen verletzen sich schwer

Grevenbroich, Jüchen (ots)

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Montagabend (15.08.), gegen 19:45 Uhr, in Grevenbroich die Verlängerung der Glück-Auf-Straße in Richtung "Am Schimmelsbusch". Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Mann ohne Beteiligung Dritter und verletzte sich schwer. Die Ermittlungen ergaben, dass die Geländemaschine des Grevenbroichers nicht zugelassen ist. Darüber hinaus besitzt der Mann keinen Führerschein und es besteht zudem der Verdacht, dass er das Motorrad unter dem Einfluss von Drogen geführt hat. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Da weitere Überprüfungen ergaben, dass ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den Wohnsitzlosen vorliegt, wurde er vorläufig festgenommen. Er wird derzeit im Krankenhaus von Polizeibeamten bewacht.

Nur 45 Minuten später, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Motorradfahrer in Jüchen die Mühlenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Mann ohne Beteiligung Dritter und verletzte sich schwer. Die Ermittlungen ergaben, dass die Maschine des Jücheners nicht zugelassen ist. Darüber hinaus besitzt der Mann auch nicht die notwendige Fahrerlaubnis. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

