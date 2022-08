Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dank schneller Reaktion nur leicht verletzter Junge nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Montag, 15.08.22, 16:35 Uhr, wurde ein 11-jähriger Junge nur dank einer schnellen Reaktion bei einem Verkehrsunfall nur leicht verletzt.

Der Junge war mit seinem Fahrrad auf der "Alten Hauptstraße" in Richtung "St.Peter-Straße" unterwegs. An einer Einmündung hielt er an, um einem von rechts kommenden Kleintransporter die Vorfahrt zu gewähren. Der 18-jährige Fahrer dieses Kleintransporters sei nach links abgebogen, nachdem er sich vergewissert hatte, dass von rechts kein Fahrzeugverkehr kam. Dabei bog er sehr eng nach links ab und fuhr genau auf den Jungen auf seinem Fahrrad zu. Als dieser dies bemerkte, sprang er geistesgegenwärtig von seinem Fahrrad und konnte so verhindern, von dem Kleintransporter erfasst zu werden. Erst, als der Kleintransporter über das Fahrrad fuhr und dieses mitschleifte, bemerkte der Fahrer den Zusammenstoß und hielt unverzüglich an. Der Junge wurde mit nur leichten Verletzungen durch einen RTW einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrrad wurde vollständig zerstört. An dem Kleintransporter entstand nur geringer Sachschaden. Kl.

