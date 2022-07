POL-PPRP: Betrügerische Anrufe

Frankenthal (ots) - Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es am Nachmittag des 10.07.2022 im Albrecht-Dürer-Ring zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR. Was den Brand verursacht hat, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bianca Erbacher Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

