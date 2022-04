Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Telefonbetrüger erbeuten über 10.000 Euro +++ Lenkrad aus PKW ausgebaut +++ Einbruch in Wohnung +++ Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke

Wiesbaden (ots)

1. Telefonbetrüger erbeuten über 10.000 Euro, Wiesbaden Mittwoch, 20.04.2022,

(he)Gestern führten Telefonbetrüger eine 57-jährige Wiesbadenerin hinters Licht und erbeuteten über 10.000 Euro. Gegen 11:00 Uhr klingelte das Telefon der Frau und das Gegenüber gab sich als Mitarbeiter einer Direktbank aus. Da die Wiesbadenerin tatsächlich Kundin der genannten Bank ist und auf dem Telefondisplay auch die Nummer der Bank erschien, glaubte die Dame natürlich tatsächlich mit "ihrer Bank" zu sprechen. Es wurde nun die Geschichte erzählt, dass Straftäter unberechtigt mehrere Tausend Euro vom Konto der Angerufenen abgebucht hätten. Die Bank habe dies bemerkt und wolle nun den Schaden durch eine Rücküberweisung wieder ausgleichen. Hierzu benötige man jedoch die Zugangsdaten zum Onlinebanking der Kundin. Im Glauben natürlich das richtige zu tun und auch aus Angst, Geld zu verlieren, wurde den Tätern unbeabsichtigt in die Hände gespielt. Nachdem die Zugangsdaten telefonisch preisgegeben wurden, transferierten die Täter nun tatsächlich Geld vom Konto der Geschädigten. Straftäter sind durch technische Tricks ohne weiteres in der Lage, jede gewünschte Telefonnummer auf dem Telefon ihrer ausgesuchten Opfer erscheinen zu lassen. Lassen Sie sich also davon bitte nicht in die Irre führen! Weiterhin wird ihre Bank Sie niemals am Telefon bitten, Zugangsdaten, bzw. TAN-Nummern zu übermitteln. Dies ist absolut ausgeschlossen. Tun Sie dies niemals! Weitere Betrugsmaschen werden unter www.polizei-beratung.de erläutert.

2. Lenkrad aus PKW ausgebaut,

Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße, Mittwoch, 20.04.2022, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 21.04.2022, 05:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht bauten unbekannte Täter in der Karl-Josef-Schlitt-Straße in Wiesbaden das Lenkrad aus einem Mercedes aus und flüchteten mit diesem. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17:30 Uhr und heute, 05:40 Uhr drangen die Täter auf unbekannte Art und Weise in den Mercedes AMG ein und demontierten das Lenkrad. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

3. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Aarstraße, Mittwoch, 20.04.2022, 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(he)Gestern Nachmittag entwendeten Einbrecher aus einer in der Aarstraße in Wiesbaden gelegenen Wohnung Kleidungsstücke und Bargeld, wodurch ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro entstand. Zwischen 14:00 Uhr und 17:45 Uhr gingen die Täter durch die offene Hauseingangstür in das Treppenhaus des Mehrparteinhauses und öffneten anschließend gewaltsam die Tür der betroffenen Wohnung. Aus dieser verschwanden dann neben dem Bargeld zwei Jacken sowie zwei Paar Schuhe. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

4. E-Bike entwendet,

Wiesbaden-Nordenstadt, Robert-Stolz-Straße, Sonntag, 17.04.2022, 16:00 Uhr - Mittwoch, 20.04.2022, 04:55 Uhr

(he)Zwischen Sonntagnachmittag und gestern Morgen wurde in Wiesbaden-Nordenstadt in der Robert-Stolz-Straße aus einem Hinterhof ein E-Bike entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.900 Euro. Das schwarze Pedelec der Marke Bulls wurde am Sonntag gegen 16:00 Uhr im Hinterhof einer Pension, mit einem Bügelschloss gesichert, abgestellt. Gestern, gegen 05:00 Uhr war es dann verschwunden. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5. Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke, Mainz-Kastel, Mittwoch, 20.04.2022, 23:00 Uhr bis Donnerstag,21.04.2022, 00:30 Uhr

(he)In der zurückliegenden Nacht führte die Wiesbadener Polizei unter Zusammenarbeit verschiedener Reviere und der Wachpolizei eine Verkehrskontrolle durch, bei der unter anderem die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht wurde. Zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr wurde im Bereich des Hochkreisels der aus Richtung Mainz kommende Verkehr kontrolliert. Mit einem Lasermessgerät wurden knapp 100 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden 12 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Ein Opel-Fahrer war mit fast 80 km/h, bei erlaubten 50 km/h, unterwegs. Auch wenn natürlich jeder Verstoß einer zu viel ist, wurde "nur" ein Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell