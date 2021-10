Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Fahrzeugführerin und Radfahrerin

Königsee (ots)

Am Montagmorgen ereigente sich ein Verkehrsunfall in Königsee, wodurch eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine 59-Jährige rangierte mit ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hospitalstraße und bemerkte eine herannahende Fahrradfahrerin nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 66-jährige Radfahrerin stürzte in der Folge und zog sich - bisherigen Erkenntnissen zufolge - leichte Verletzungen zu. Die Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

