POL-LB: Gärtringen: Einbruch in ein Gartenhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagvormittag wurde in Gärtringen im Steingrubenweg ein Gartenhaus aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zur Hütte und tranken mehrere dort aufbewahrte alkoholische Getränke. Im weiteren Tatverlauf zündeten sie eine Biertischgarnitur an und verbrannten mehrere Stühle. Mit einer vorgefundenen Axt wurde noch ein Baum gefällt und ebenfalls teilweise verbrannt. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gärtringen 07034 25390 in Verbindung zu setzen.

