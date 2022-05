Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.05.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Bus von B 27 abgekommen; keine Fahrgäste im Bus

Ein 53-Jähriger aus Eschwege befuhr heute Morgen, um 08:12 Uhr, mit seinem Omnibus (ohne Fahrgäste) die B 27 aus Richtung Oetmannshausen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Beeinträchtigung verlor der Fahrer die Kontrolle über den Bus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr der Bus einen Leitpfosten, durchfuhr den dortigen Graben und kam nach ca. 70 Metern in einem Rapsfeld zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Werra-Meißner gebracht. Am Bus entstand hoher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Busses kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen für den Verkehr.

Fehler beim Überholen

Um 08:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 41-Jähriger aus Bruchsal mit einem Lkw und ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die B 27 von Eschwege kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Auf Höhe der Ortschaft Kleinvach beabsichtigte der Pkw-Fahrer den Lkw auf der zweiten Fahrspur zu überholen. Da aber auch der Lkw-Fahrer ebenfalls das vorausfahrende Fahrzeug überholen wollte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall beim Ausparken

Um 13:20 Uhr beschädigte gestern Mittag ein 24-Jähriger aus Witzenhausen beim Ausparken im "Südring" in Eschwege einen geparkten Pkw Ford im Bereich der vorderen Stoßstange. Dessen Fahrerin, eine 67-Jährige aus Eschwege, saß im Auto und betätigte noch die Hupe, was aber am Ende nichts mehr genützt hat. Sachschaden: ca. 1200 EUR.

Diebstahl von Bargeld

100 Euro Bargeld wurden in der gestrigen Mittagszeit aus zwei Geldbörsen einer Pflegeschule in der Goethestraße in Eschwege entwendet. Die Geldbörsen wurden aus einem Schulungsraum gestohlen, wobei ein Tatverdächtiger noch gesehen wurde. Dieser soll ca. 170 cm groß und ca. 50 Jahre alt sein. Er ist von dunkler Hautfarbe und war bekleidet mit einem hellen Shirt und einer kurzen Hose. Er trug eine helle Kappe und hatte eine dunkle Bauchtasche über der Schulter getragen. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Um 19:27 Uhr wurde gestern Abend ein 39-Jähriger aus Heilbad Heiligenstadt in Eschwege mit seinem Pkw durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0.8 Promille. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Sontra

Diebstahl von Diesel; Container aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Gemarkung von Nesselröden in der vergangenen Nacht das Schloss der Zugangsschranke auf und begaben sich zu den dortigen Baufahrzeugen. Dort wurden aus drei Radladern Dieselkraftstoff abgezapft und zwei Baucontainer aufgebrochen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500 EUR geschätzt; ob etwas aus den Containern gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Durch Zeugen wurde gegen 05:30 Uhr noch gesehen, wie ein älteres Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen von dem Gelände weggefahren ist. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Sattelzug

Um 07:50 Uhr befuhr gestern Morgen ein 38-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug die Straße "Am Stieg" in Witzenhausen. Im Einmündungsbereich zur Walburger Straße (B 451) beabsichtigte er nach rechts in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Aufgrund der Länge des Sattelzuges (16,50 Meter) holte der Fahrer entsprechend weit nach links aus, was die nachfolgende 30-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau falsch deutete und ihrerseits annahm, dass der Sattelzug nach links abbiegen wollte. Daraufhin fuhr sie rechts vorbei, was dann zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge führte. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

