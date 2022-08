POL-LB: Leonberg: Einbruch in Tankstelle

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag gegen 00:40 Uhr gingen bei Feuerwehr und Polizei mehrerer Notrufe von Anwohnern der Schillerstraße in Gerlingen ein, in denen von Detonationen und einer starken Rauchentwicklung berichtet wurde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Handwerksbetrieb fest, dessen Ursache noch Gegenstand der Ermittlungen ist. ...

