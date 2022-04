Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök

Polizei sucht Zeugen nach diversen Sachbeschädigungen

Lübeck (ots)

Am Sonntag (24.04.) verursachten bislang Unbekannte einen nicht unerheblichen Sachschaden im Gartenweg in Ahrensbök. Die Polizeistation Ahrensbök ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

In der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf das Gelände der Arnesboken-Schule und haben unter anderem Oberlichter und Blitzableiter auf einem Flachdach beschädigt. Außerdem verunreinigten die Personen den Schulhof, indem sie unmotiviert Glasflaschen zerstörten und die Scherben zurückließen.

Vermutlich im gleichen Zeitraum wurde eine angrenzende Kleingartenanlage verwüstet.

Der Sachschaden wird nach jetzigem Erkenntnisstand auf 5.000 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ermittelt nun die Polizei in Ahrensbök und bittet Zeugen, die die strafbaren Handlungen beobachtet haben oder Hinweise auf die Personen geben können, sich unter der Rufnummer 04525-7979910 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell