Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Unfall mit schwer verletzter Person auf Segeljacht in Heiligenhafen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.04.) ereignete sich während eines sogenannten Skippertrainings im Jachthafen von Heiligenhafen ein Unfall, bei dem eine 56 Jahre alt Frau schwer verletzt wurde. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizeileitstelle über einen Unfall mit verletzter Person an Bord einer Charter-Segeljacht in Heiligenhafen informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge fand in Heiligenhafen ein sogenanntes Skippertraining statt. Unter Leitung eines 62 Jahre alten Bootsführers übten die vier Teilnehmerinnen unter anderem das Ein- und Ausfahren aus den Boxen. Bei einem der Ablegemanöver geriet eine 56-jährige Kursteilnehmerin zwischen Klampe und Festmacherleine und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich, an der Hand. Aufgrund des Verletzungsgrades wurde die Seglerin unter Begleitung eines Notarztes mit dem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen.

Beamte der Wasserschutzpolizei Fehmarn haben unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.

