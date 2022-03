Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugen gesucht nach Körperverletzung im Club Nova

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:06 Uhr, kam es im Club Nova in der Karlstraße zu einer Auseinandersetzung. Hierbei wurde eine 28-Jährige von einer bislang unbekannten Frau zu Boden gestoßen. Sie verletzte sich leicht. Die bislang unbekannte Täterin wurde folgendermaßen beschrieben: 160 cm, schlanke Statur, Haare blond zum Dutt gebunden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 zu melden.

Backnang: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 11.03.2022, 09:00 Uhr bis Samstag, 12.03.2022, 16:00 Uhr kam es in der Industriestraße in Backnang zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein, am Fahrbahnrand parkender, Renault-Lkw, vermutlich durch einen anderen Lkw beim Ausparken, beschädigt. Die linke Seite der Fahrerkabine wurde dabei eingedellt, Der Schaden belief sich auf ca. 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

Weissach im Tal - Unterweissach: Brand einer Wiese

Am Samstagabend gegen 18:24 Uhr wurde der Feuerwehr ein Flächenbrand von ca. 20 Quadratmetern Wiese gemeldet. Die brennende Wiese befand sich an der Verlängerung des Kercherwegs, ca. 500 Metern nach dem Ort. Die Feuerwehr Weissach im Tal, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand löschen. Betroffen waren ein umgestürzter Baum sowie die Wiese. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung und ein Schaden verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Backnang aufgenommen.

Schorndorf: Motorradunfall mit Leichtverletztem

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kawasaki-Fahrer die Stuttgarter Straße in Richtung B 29. Vor der Einmündung der Siechenfeldstraße überholte er einen wartenden Pkw mit nichtangepasster Geschwindigkeit und kollidierte danach mit einem 40-jährigen VW-Fahrer, der aus der Siechenfeldstraße einfuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 6000 Euro.

Waiblingen: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 02.03.2022 und Samstag, 12.03.2022, 12:03 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Auto in der Straße Blütenäcker in Waiblingen. An dem schwarzen Renault Megane wurde die hintere Türe der Beifahrerseite zerkratzt sowie das Vorderrad der Beifahrerseite aufgestochen. Der Schaden belief sich auf ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Backnang: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 19:25 Uhr kam es auf der Erbstetter Straße (K1897) zwischen Backnang und Burgstetten zu einem Unfall. Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr in Richtung Burgsteten. In einer leichten Linkskurve kam ein unbekannter Pkw entgegen. Dieser kam zu weit nach links und streife den Außenspiegel der Hyundai-Fahrerin. Danach entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt. Der Schaden belief sich auf ca. 100 Euro. Vor dem Pkw soll sich ein weiteres Fahrzeug befunden haben. Die Besatzung dieses Fahrzeuges oder andere Zeugen, die Angaben zum unbekannte Pkw machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

