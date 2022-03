Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aalen (ots)

Satteldorf: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A6 Am Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die A6 von Crailsheim in Richtung Heilbronn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er hierbei vom rechten Fahrstreifen über die Mittellinie auf den Linken. Eine, auf dem linken Fahrstreifen fahrende, 22-jährige Hyundai-Fahrerin bemerkte das Fahrmanöver des Lkw und versucht durch Abbremsen und Ausweichen nach rechts eine Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei fuhr sie halb auf dem Grünstreifen und halb auf dem Pannenstreifen rechts an dem Lkw vorbei. Als sie sich auf Höhe des Führerhauses des Lkw befand, kam es zu einem seitlichen Kontakt mit dem Lkw. In der Folge schleuderte sie an dem Lkw vorbei, kollidierte nochmals mit der linken Fahrzeugseite des Lkw und kam hinter dem Lkw in der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die drei, 21, 27 und 20-jährigen Mitfahrer in dem Hyundai erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 28000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Verletzen und der Fahrzeuge war die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn für etwa 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell