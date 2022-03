Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Gem. Alfdorf-Voggenberg - Mann bei Baumfällarbeiten getötet

Am Samstag gegen 12:45 Uhr wurde ein 40-Jähriger, der sich am Vormittag zu Baumfällarbeiten in den Wald bei Voggenberg begeben hatte, tot aufgefunden. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann einen Baum gefällt hatte, der durch einen anderen Baum in eine andere als die vorgesehene Fallrichtung abgewiesen wurde. Der fallende Baum fiel in die Richtung des Mannes und klemmte ihn an einem weiteren Baum ein. Der 40-Jährige erlag noch vor Ort an den erlittenen Verletzungen.

