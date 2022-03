Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang - Auffahrunfall

Am Freitag gegen 15:20 Uhr befuhr eine 52-Jährige die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Weissacher Straße mit ihrem PKW Daimler. An der Einmündung zur Weissacher Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten, was eine ihr nachfolgende 21-jährige SEAT-Fahrerin offenbar zu spät erkannte und auf den Daimler der 52-Jährigen auffuhr. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Gem. Waiblingen, B 14 - alkoholisiert von der Straße abgekommen

Am Samstag gegen 03:45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger die B 14 von Waiblingen in Richtung Backnang mit seinem PKW Daimler. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Korb kam der 28-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke. Nachdem er ca. 50 m auf der Leitplanke zurückgelegt hatte, stieß sein Auto gegen ein Verkehrszeichen und wurde anschließend nach links auf die B 14 zurückgeschleudert. Hier streifte der Daimler weitere 150 m an der Mittelleitplanke entlang, bevor er auf der linken Fahrspur liegen blieb. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da der 28-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten. Zur Absicherung der beschädigten Leitplanken waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weinstadt vor Ort im Einsatz.

