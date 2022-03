POL-AA: Alfdorf: Geldbörse entwendet - Pärchentrick

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Auto Scheibe eingeschlagen Am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr wurde in der Theodor-Körner-Straße an einem Pkw Opel Frontera eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 ...

mehr