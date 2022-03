Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: brennender Pkw und Komposthaufen, Gewalt gegen Polizei, Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim-Ohmenheim: Verdacht auf Brandstiftung

Unbekannte setzten am Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Geigengasse einen Ford in Brand, welcher dort auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrgerätehaus abgestellt war. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, da ein Anwohner einen Schlag gehört hatte und das Feuer entdeckten. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 29-Jährige ihren VW Beetle am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr auf der Landesstraße 1026 anhalten. Ein 42-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Smart auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Abtsgmünd-Pommertsweiler: 7000 Euro Sachschaden

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 40-Jährige am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit befuhr sie mit ihrem Smart die Landesstraße von Wilflingen in Richtungen Pommertsweiler, wo sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam, einen Leitpfosten überfuhr, die Böschung hinaufschanzte und anschließend in einer Höhe von 2,50 Metern einen Baumstamm streifte. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er auf der linken Seite liegen blieb. Die 40-Jährige, die Zur Unfallzeit unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. An ihrem Fahrzeug, bei dem die Airbags ausgelöst hatten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen-Unterkochen: Brennender Komposthaufen

Kurz vor 14 Uhr am Donnerstagmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften zum Brand eines Komposthaufens in Verlängerung des Heulenbergwegs ausrücken. Der eigentlich verwaiste Komposthaufen wird offensichtlich immer noch durch Bürger genutzt. So entsorgte ein Unbekannter glühende Kohle und heiße Asche, wodurch es zu dem Brand und 2 Meter hohe Flammen kam. Nur durch das rasche Löschen konnte verhindert werden, dass das Feuer auf umgebende Büsche und Bäume übergriff. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße 1029, von wo sie an der Einmündung in die B 29 in Richtung Bopfingen einfahren wollte. Hierzu ordnete sie sich vor einem Lkw ein, wobei sie dessen Vorfahrt missachtete und es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort, konnte anhand des Kennzeichens am Lkw ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Aalen: 5000 Euro Sachschaden

Mit seinem Sprinter samt Auto-Anhänger befuhr ein 53-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die BAB A7 in Richtung Würzburg. Nach der Anschlussstelle Oberkochen verlor er von dem Anhänger eine integrierte und gesicherte Auffahrrampe, die über die Fahrbahn schleuderte und gegen den Mazda einer 32-Jährigen prallte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd rückte am Freitag um 1.45 Uhr zu einem brennenden Gelben Sack in die Parlerstraße aus. Durch das Feuer entstand geringer Sachschaden an einem Werbeschild. Hinweise auf Personen, die sich im dortigen Bereich aufgehalten haben könnten, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Katalysatoren

Im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag entwendeten Diebe in der Hirschmühlenstraße die Katalysatoren von zwei Gebrauchtfahrzeugen der Marke BMW. Der Schaden wird auf 1200 Euro beziffert. Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge oder Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beleidigungen, Drohungen und Angriffe gegen Polizisten

Ein 19-Jähriger war am Donnerstagnachmittag nicht zu bändigen. Der junge Mann war gegen 16.20 Uhr in einem Bus in der Vorderen Schmiedgasse gestürzt, wodurch er sich eine Kopfplatzwunde zuzog, die behandelt werden musste. Da er aggressiv war und den Bus nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen. Die eintreffende Polizistin sowie ihr Kollege wurden sofort mit übelsten Beleidigungen seitens des 19-Jährigen begrüßt, die er während des folgenden rund zweistündigen Einsatzes hundertfach wiederholte. Auch bedrohte er die Ordnungshüter und versuchte mehrfach, sie mittels Kopfstößen sowie Fußtritten zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann musste mit Handschließen geschlossen werden und fortwährend mit Zwang unter Kontrolle gehalten werden. Nachdem er im Krankenhaus behandelt war, wurde er bis zur Abholung durch seine Mutter in Gewahrsam genommen. Die Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamtinnen und -beamte nimmt beim PP Aalen seit Jahren zu. Die sehr hohen Fallzahlen dokumentieren die enorme Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass Widerstand bzw. Gewalt gegen Polizeikräfte leider zum Dauerphänomen geworden sind. Oftmals werden Polizeibeamtinnen und -beamte bei Routineeinsätzen angegriffen, wobei im letzten Jahr 163 verletzt wurden.

Schwäbisch Gmünd: Pöbelnder Mann

Ein 31-Jähriger beleidigte am Donnerstag gegen 20 Uhr grundlos eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Benzholzstraße und belästigte Kunden. Der psychisch auffällige und alkoholisierte Mann wurde seitens der Polizei des Platzes verwiesen. Da er kurze Zeit später in der Buchstraße trotz seiner Alkoholisierung Fahrrad fuhr, wurde die Polizei erneut auf den Plan gerufen. Hier verhielt er sich gegenüber den Polizisten sehr aggressiv. Letztlich wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

