Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebespärchen, Unfälle

Aalen (ots)

Reichenbach: Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag gegen 18.50 Uhr eine Straßenlaterne in der Doktor-Rudolf-Schieber-Straße, auf Höhe eines Discounters, angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Geplatzter Reifen beschädigt PKW

Gegen 07:50 Uhr befuhr am Freitagfrüh ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Im Rombachtunnel platzte an dem LKW ein Reifen, welcher im weiteren Verlauf gegen den VW einer entgegenkommenden 31-Jährigen schlug und diesen beschädigte. Der LKW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Im Zeitraum von Mittwoch, 09.03. und Freitag, 11.03.2022, kam es auf dem Gelände einer Schule in der Gaildorfer Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Vermutlich mit einem Stein wurde die Scheibe eines gläsernen Vordaches eingeschlagen. Ebenso wurde das Schloss eines Briefkastens beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1600 Euro. Das Schulgebäude war bereits Mitte Februar das Ziel von Vandalen. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660.

Lorch: Pärchen entwendet Geldbörse

Vermutlich ein Pärchen entwendete am Freitag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Maierhofstraße die Geldbörse einer 70 Jahre alten Frau. Vermutlich spähten die Diebe die Frau zuvor im Kassenbereich aus und gingen später auf dem Parkplatz dicht an ihr vorbei und entwendeten hierbei die Börse. Bereits am Donnerstag ereignete sich ein ähnlicher Diebstahl bei einem daneben befindlichen Discounter, wo ein 73-Jähriger angerempelt wurde und später dann den Diebstahl seines Geldbeutels bemerkte. Auch im nahegelegenen Alfdorf wurde am Freitag über einen ähnlichen Fall berichtet. Das Pärchen in Lorch wird wie folgt beschrieben: Die Frau war eher klein und kräftig, trug eine hellblaue Strcikmütze, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Freizeitschuhe mit weißer Sohle, führte weißen Rucksack bei sich. Der Mann war ca. 1,70-1,75 Meter groß, schlank, trug eine Basecap, blau-weiß-gelbe Jacke mit weißen Ärmeln. Personen die weitere Hinweise auf das Pärchen oder ihr Fahrezug geben können werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell