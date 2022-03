Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Winterbach: Brand eines Zweifamilienhaus Am Samstagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Schorndorfer Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Zweifamilienhaus. Die Bewohner hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Garten auf. Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, wurde der 42-jährige Hauseigentümer leicht verletzt. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Winterbach war mit 4 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Am Haus selbst entstand ein Sachschaden von 150.000 - 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Wie sich herausstellte, brach das Feuer im Bereich des Kinderzimmers aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

