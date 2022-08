POL-WAF: Wadersloh-Diestedde - Senior bei Brand schwer verletzt

Warendorf (ots) - Vier unbekannte Täter sind am Samstagmorgen (20.08.2022, 02.23 Uhr) in eine Tankstelle in Drensteinfurt eingebrochen. Die Maskierten warfen einen ausgehebelten Gullydeckel durch eine Glasscheibe und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum am Heuweg. Hier stahlen sie Zigarettenpackungen und flüchteten mit einem bereit gestellten schwarzen Mercedes AMG GT Richtung Ascheberg. Hinweise zu den Tätern ...

mehr