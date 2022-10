Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen und auf dem Dach liegen geblieben (13.10.2022)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag auf der Mozartstraße einen spektakulären Unfall verursacht. Eine 86-jährige BMW Fahrerin bog von der Sandbühlstraße in die Mozartstraße ein. Dabei kam sie nach rechts von der Straße und prallte gegen einen Stein. Das Auto kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

