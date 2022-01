Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Drei Verletzte bei Unfall auf der A2

Dortmund (ots)

Heute Morgen kam es gegen 4:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen, gut zwei Kilometer hinter dem Autobahnkreuz Nordost.

In dem LKW wurden der Fahrer und der Beifahrer in ihrer Zugmaschine eingeschlossen. Sie wurden durch die Feuerwehr aus der Kabine befreit. Der PKW kam gut 100 Meter hinter dem LKW zum Stehen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selber verlassen. Alle drei kamen zur weiteren Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser.

Die Feuerwehr klemmte die Batterie des PKW ab und übergab anschließend die Unfallstelle an die Polizei und an ein Bergungsunternehmen. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Es waren 35 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr an der Einsatzstelle.

