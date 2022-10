Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) 24-Jähriger unter Drogen am Steuer - Wohnungsdurchsuchung führt zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln (14.10.2022)

(Konstanz/Landkreis Konstanz) (ots)

Am Freitag um 15:14 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine nicht ansprechbare Person in einem Pkw mit laufendem Motor auf der Zufahrt zum Parkplatz der Uni in der Universitätsstraße gemeldet. Nach medizinischer Erstversorgung erlangte der 24-Jährige das Bewusstsein wieder. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich bei ihm der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss, weshalb der junge Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden bei ihm zu Hause verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Neben einem Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss muss sich der junge Mann auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Seinen Führerschein wurde an Ort und Stelle in Verwahrung genommen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell