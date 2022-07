Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 51-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Meppen (ots)

Gestern gegen 15.25 Uhr kam es in Meppen in der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Radweg entlang des Kreisverkehrs an der Lingener Straße in Richtung Auf der Herrschwiese. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführerin/er fuhr mit einem braunen Kleinwagen in dieselbe Richtung und beabsichtige auf dem Beschleunigungsstreifen der B70 in Richtung Norden zu fahren. Dabei übersah er/sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam, woraufhin der 51-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

