POL-EL: Papenburg - Fahrzeug in Brand geraten

Emlichheim (ots) - In der Zeit vom 19. auf den 20. Juli kam es in Emlichheim in der Straße Haselaarweg zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Untergeschoss. Ob die Täter Beute machten, steht bislang noch nicht fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

