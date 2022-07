POL-EL: Werlte - Traktor in Brand geraten

Nordhorn (ots) - In der Zeit vom 19. auf den 20. Juli kam es in Nordhorn in der Straße Döppers Kamp zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle und entwendeten eine unbekannte Anzahl an hochwertigen Gasgrills. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

