POL-VIE: Tageswohnungseinbrecher stehlen Schmuck

Viersen-Rahser (ots) - Am Samstag, 30.04.2022 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße Rahserfeld in Viersen-Rahser ein. Hierzu brachen sie die Wohnungseingangstür gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0./tg (353) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

